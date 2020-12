Polícia apreende cerca de 600 pés de maconha em Paty do Alferes

A droga estava sendo cultivada em estufas dentro de uma casa

Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) e militares do 10 ° BPM (Barra do Piraí) apreenderam, na noite da última segunda-feira, cerca de 600 pés de maconha. A droga estava sendo cultivada em estufas dentro de uma casa no bairro Maravilha, no município de Paty do Alferes, na Região Centro-Sul Fluminense. Um homem foi preso em flagrante.

Segundo as investigações, o acusado, de 36 anos, foi detido pela Polícia Militar com uma quantidade de maconha e levado para a delegacia de Miguel Pereira. Os agentes suspeitaram, realizaram diligências e seguiram até o imóvel, onde encontraram a plantação.