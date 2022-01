Polícia apreende celulares de mãe que matou os filhos em Guapimirim

Policiais da 67ª DP (Guapimirim) apreenderam para perícia dois celulares da mãe presa por suspeita de ter matado os dois filhos a facadas dentro de casa em Guapimirim, na Baixada Fluminense, na última terça-feira. Stephani Ferreira Peixoto, de 35 anos, está internada no Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho, em Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Depois do crime ela tentou cometer suicídio, mas foi encontrada com os pulsos cortados perto dos corpos. Titular da unidade, delegado Antônio Silvino Teixeira, disse que, além de cortar os pulsos, a mulher ligou o gás para tentar explodir a casa. “Ela deixou o gás aberto e uma extensão em cima. Ela se recusou a prestar esclarecimentos na delegacia. O celular foi apreendido”, explicou.

As vítimas, Arthur Moisés, de 3 anos, e Bruno Leonardo, 6, foram encontrados sem vida por PMs do 34º BPM (Magé) em um dos quartos da casa. O pai das crianças chamou a polícia e foi ao local depois que Stephani ligou para ele, dizendo que havia matado as crianças e que depois tiraria a própria vida.

Ele já foi ouvido, mas não deu detalhes do que poderia explicar o homicídio das crianças. Vizinhos que prestaram depoimento à Polícia Civil classificaram a mulher como uma “excelente mãe”.