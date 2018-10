Polícia apreende 34 pistolas escondidas em carro

Homens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil apreenderam 34 pistolas de uso restrito, 66 carregadores, munições e drogas, em uma operação na Rodovia Washington Luiz, na madrugada de hoje (29).

O material foi encontrado dentro de fundos falsos de um veículo Fiat/UNO, abordado na rodovia Washington Luiz, na altura de Seropédica.

Segundo a PRF, o motorista, identificado como Ivan Toledo da Mata, de 31 anos, confessou que receberia R$ 5 mil reais para transportar o armamento da cidade de Maringá, no Paraná, para o Rio de Janeiro.

Os policiais informaram, ainda, que foi necessário serrar o assoalho e a lataria do carro para a retirada de todas as armas, munições e drogas que estavam escondidas no interior do veículo.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME).