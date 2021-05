Polícia acha 11,6 t de maconha em apreensão recorde na Dutra

Uma carga de 11,6 toneladas de maconha foi apreendida na tarde de ontem (24) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos. Segundo a PRF, essa foi a maior apreensão já ocorrida nesta rodovia.

Durante patrulhamento de rotina pela BR-116, policiais flagraram um caminhão frigorífico fazendo uma

ultrapassagem proibida, o que levou à abordagem do veículo no km 141 da rodovia.

Questionado sobre a carga, o motorista, de 32 anos, apresentou aos policiais uma nota fiscal referente a uma carga de frango congelado. Apesar disso, os policiais rodoviários desconfiaram do lacre encontrado na trava do compartimento que, segundo a PRF, não apresentava as características originais de um lacre oficial para o transporte de produtos alimentícios congelados.

Ao abrirem o compartimento do caminhão os policiais encontraram a droga. O motorista confirmou que havia sido contratado para fazer o transporte do entorpecente de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até Niterói, no Rio de Janeiro, e receberia R$ 30 mil pelo transporte.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de São José dos Campos, onde a droga foi

pesada e apreendida. Ele foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Esta é a maior apreensão de maconha da rodovia BR-116. Em 2016 a PRF apreendeu 7 toneladas de maconha em Registro, no interior do estado.