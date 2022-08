Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) recuperam carga roubada de cigarros e prendem criminoso na Via Dutra; em outra ação, traficante é capturado com mochila cheia de drogas em Nilópolis, na Baixada Fluminense

Numa ação bem-sucedida, sob o comando do tenente-coronel Ângeloo Barbosa, do 20º BMP (Mesquita), policiais militares prenderam um ladrão e recuperaram uma carga de cigarros pertencente a empresa Souza Cruz, na manhã desta erça-feira (16), na Rodovia Presidente Dutra.

De acordo com informações, após serem alertados na rede de roubo de carga da empresa de cigarros, um veículo Astra de cor Prata foi identificado como possível suspeito.

Depois de um cerco tático para realizar a abordagem, agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do RAS (Regime Adicional de Serviço) descobriram que um Prisma Prata estava também em escolta ao assaltante.

Nesse momento, os marginais fizeram disparos contra as guarnições e houve troca de tiros. O motorista do Astra, identificado como Paulo César Fagundes dos Santos, de 42 anos, acabou perdendo o controle e colidiu com uma das viaturas do GAT. O bandido foi preso com um 01 revólver calibre 38 e 2.770 maços de cigarro.

O Centro de Criminalística da Polícia Militar (CCRIM) foi acionado para o local e realizou perícia nos dois

veículos, que depois foram retirados

Apreensão de drogas no Buraco do Boi

Em outra ação, agentes do mesmo batalhão prenderam ontem (16) um suspeito de tráfico de drogas na comunidade Buraco do Boi, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu. Os policiais do GAT realizavam policiamento ostensivo na região quando surpreenderam o marginal.

Com ele, foram apreendidos 01 pistola, 02 radiotransmissores e material entorpecente, cujo quantitativo não foi informado pelos policiais.

‘Tropa do Russo’ fecha o cerco em Nilópolis

Sem oferecer trégua à bandidagem, uma guarnição da 2ª Companhia de Polícia Militar em Nilópolis, conhecida como ‘Tropa do Russo’, prendeu um criminoso e apreendeu grande quantidade de entorpecentes, além de um simulacro de pistola na última segunda-feira (15).

De acordo com a corporação, quando em cumprimento as ordens do comando do batalhão com o objetivo de coibir os indicadores do sistema de metas (roubo de rua, de veículos e letalidade violenta), os policiais, que realizavam patrulhamento no bairro Novo Horizonte, se depararam com um grupo suspeito em fuga ao perceber a chegada da viatura na Rua Natividade.

No local, conhecido por ser ponto de venda de drogas, um homem acabou preso quando foi surpreendido saindo de uma residência com uma mochila nas costas. Na abordagem, os PMs apreenderam com ele 592 sacolés de cocaína, 125 pedras de crack, simulacro de pistola e cadernos com anotaçõs das vendas dos entorpecentes.

Ao receber voz de prisão, o marginal confesso que integrava o tráfico da área. O preso e o material foram conduzidos para a central de flagrantes da 54ª DP (Belford Roxo).

A ação é efeito do choque aplicado pelo tenente Malta, comandante da companhia, para reduzir os índices de criminalidade através do incentivo à tropa e asfixiar de forma incisiva a atuação da bandidagem.