Poetas e artistas participam de encontro em Nova Iguaçu

Foto: Divulgação

A atriz, produtora teatral, escritora e poetisa da Baixada, Iolanda Brazão, e entidades internacionais que promovem a paz e a cultura pelo mundo, convidam para o encontro cultural no sábado (7), no Hotel Mercure, de Nova Iguaçu. Uma das atrações no roteiro será o esquete teatral, “As Aventuras de Severina e Alice”, encenado pelas atrizes, Ani Faria e Zilá Alves.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA QUARTA-FEIRA (04) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.