PMs sufocam tráfico e aprendem armas e drogas em Nova Iguaçu

Em mais duas ações de enfrentamento ao tráfico de drogas na Baixada Fluminense, agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) apreenderam armas, drogas e prenderam dois criminosos em comunidades de Nova Iguaçu.

De acordo com a corporação, na primeira ocorrência, na quarta-feira da semana passada (30), uma guarnição foi informada por policiais do serviço reservado (P2) sobre o Disque Denúncia, segundo o qual traficantes armados de pistolas estariam obrigando funcionários da empresa Águas do Rio a colocar entulho com uma retroescavadeira em um dos acessos da comunidade Danon

De imediato, a equipe procedeu ao local onde se deparou com os bandidos armados, que atacaram os policiais a tiros e iniciaram fuga. Após um cerco tático, os PMs prenderam Gabriel Ferreira Pinto, conhecido como Branquinho, de 23 anos. Ele assumiu ser gerente abastecedor da comunidade ficando só abaixo do traficante de vulgo Flamengo. Na ação uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, um radiotransmissor e farto material entorpecene foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares).

Preso na ‘boca de fumo’

Em outra ação, realizada nesta sexta-feira (2), os agentes do GAT realizavam patrulhamento na comunidade Beira Rio, também em Nova Iguaçu. Os PMs surpreenderam dois suspeitos de envolvimento com o crime na região. Com a dupla ele, foram encontrados uma pistola, um revólver calibre 380 mm e seis radiostransmissores.