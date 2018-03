PMs sofrem tentativa de assalto em Nova Iguaçu

Foto: Reprodução/ Whatsapp

Na noite de ontem, dois policiais militares foram vítimas da violência na Baixada Fluminense. Os PMs Gabriel Alves Moura e Marcelo Polycarpo de Assumpção foram baleados.

O policial militar Gabriel Alves Moura foi vítima de uma tentativa de assalto dentro do ônibus no qual ele estava, na Via Dutra (BR-116), km 176, altura de Nova Iguaçu. Dois bandidos tentaram render os passageiros quando o policial efetuou os disparos que levaram os assaltantes à morte. Não houve feridos e uma pistola calibre 9 milímetros foi apreendida. Os policiais do 20º Batalhão de Mesquita foram acionados ao local.

Também na noite de terça, o policial Marcelo Polycarpo de Assumpção, 43 anos, levou um tiro de raspão no pescoço, quando sofreu uma tentativa de assalto. Os bandidos tentaram roubar o carro que ele dirigia, na Rua Maria Leopoldina, na altura da Praça da Baixadinha, no bairro da Prata. Marcelo foi socorrido por um amigo, também policial militar, que o levou até o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

O policial ficou com uma lesão grave na coluna. A ocorrência foi registrada na 58ª DP (Posse). Os criminosos fugiram e levaram a arma do PM, uma pistola calibre 40.