PMs são flagrados em tentativa de extorsão contra motociclista em Duque de Caxias

Um dos agentes aborda o motoqueiro e diz que pode liberar a veículo se o motoqueiro pagasse uma certa quantia

Mais um caso revoltantte envolvendo agentes públicos. Imagens de uma gravação registraram o momento em que dois policiais militares do batalhão de Duque de Caxias (15º BPM) tentam extorquir um motociclista. No vídeo, um dos PMs aborda o motoqueiro e diz que vai multar e apreender o veículo, pois a placa estaria rachada. “Vou deixar você advinhar porque. Olha só a sua moto toda”, alerta o agente. Ele completa dizendo que pode liberar a moto caso o condutor pagasse uma certa quantia e que poderia ser no débito. Ainda não há informações da data e do local da ocorrência.

Nas imagens, o condutor afirma já ter pago o documento no Detran e estava tudo certo com o veículo, mas um dos policiais diz que não adiantaria e pede R$ 500 para liberá-lo. “Fala aí, qual é teu papo. R$ 500 tá bom pra tu”, sugere o militar.

A vítima tenta negociar e informa que paga R$ 50, mas não estava com o dinheiro em mãos. Os agentes aceitam a oferta e pedem para que ele passe no débito em uma venda próxima ao local. Ao tentar passar o cartão de débito, a maquininha não funciona e o motociclista consegue fugir dos policiais.

Desvios de conduta não são tolerados

Em nota, a PM disse que não tolera em hipótese alguma desvios de conduta por parte de seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos. Segundo o comando do 15° BPM (Duque de Caxias), já foi instaurada uma averiguação para identificar os policiais e a data do ocorrido. A Corregedoria da Corporação também já foi comunicada e instaurou um procedimento interno.