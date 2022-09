PMs são atacados durante em abordagem no Complexo do Alemão

Criminosos do Comando Vermelho (CV) atacaram a tiros policiais da UPP Vila Cruzeiro durante abordagem policial contra dois homens de moto no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (2). Em um vídeo compartilhado por moradores é possível ver o momento em que os PMs ficam encurralados em um bar, próximo à Pedra do Sapo. Vários tiros são disparados contra os agentes.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi atacada quando realizava uma abordagem a uma moto com dois suspeitos. Um deles conseguiu fugir e o outro foi encaminhado para a 22ª DP (Penha). Após consulta de dados, os policiais constataram que o homem detido possuía seis passagens pela polícia. Ele foi preso e está à disposição da Justiça.

Em outros vídeos, também divulgados nas redes sociais, moradores mostram como foi a manhã na comunidade. “Bala comendo no Complexo do Alemão C.V, na Pedra do Sapo. Policiais não conseguem entrar, estão sendo recebidos a tiro”, “Muito tiro no Complexo do Alemão. Não sei de que parte mas é bem perto”, escreveram alguns moradores.