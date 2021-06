PMs são assassinados após ataque a tiros em Nova Iguaçu

Dois policiais militares lotados no 24º BPM (Queimados) foram atacados a tiros no final da noite de ontem (16), em Nova Iguaçu. O cabo Helder Augusto Gonçalves Silveira e o soldado Sérgio Magalhães Belchior foram socorridos para o Hospital da Posse, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com as primeiras informações, os agentes estavam na Estrada D, no bairro da Posse, trabalhando em Regime Adicional de Serviço (RAS), em apoio ao 20º BPM (Mesquita), responsável pelo patrulhamento da área, quando foram alvos dos disparos. O ataque aconteceu nas imediações da loja C&C, localizada na via Dutra. Um dos policiais foi atingido na cabeça e o outro na região do corpo. As armas dos agentes, um fuzil e uma pistola, desapareceram.

Ainda segundo informações, um policial militar passava pela região quando chamou sua atenção a postura estranha dos PMs dentro da viatura. Ele se aproximou, se deparou com as vítimas baleadas e acionou o serviço 190. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Reportagem em atualização.