PMs prendem quatro bandidos por roubo de veículos e assaltos em Nova Iguaçu

Uma equipe de policiais do 20º BPM colocou atrás das grades quatro bandidos, entre os quais uma adolescente de 17 anos, que roubaram um veículo e praticaram roubos na região do bairro Bandeirantes, em Nova Iguaçu. Com eles, foram apreendidos armas e recuperados os pertences das vítimas. A prisão aconteceu no dia 21 de novembro.

De acordo com a PM, por volta das 6h30, quando realizava patrulhamento a guarnição foi informada sobre o roubo de um veículo em andamento na Rua Paes Leme. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um Honda HRV de cor marrom e um Voyage prata LMT. Um dos carros roubados pertence a um cunhado de um policial militar, que conseguiu abordar os criminosos.

Com o bando foram apreendidos diversos celulares, uma touca ninja, uma réplica de fuzil, uma pistola calibre 380 mm e um revólver calibre 38 mm (ambos com numeração suprimida) e um dechavador (dispositivo cilíndrico para desmanchar maconha). Os suspeitos, que vão responder por roubo e porte ilegal de armas, foram encaminhados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde a ocorrência foi registrada.