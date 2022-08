PMs ‘limpam’ ruas da Baixada Fluminense e  retiram 10 tralhas de circulação

Um bandido morreu e armas e drogas foram apreendidas em diversas ocorrências realizadas pelo batalhão de Mesquita que vem cumprindo a missão de reduzir a criminalidade em cidades da região

A missão do 20º Batalhão de Polícia Militar, que fica em Mesquita, de reduzir os índices de criminalidade na Baixada Fluminense, vem sendo cumprida com garra e determinação sob o comando do coronel Ângelo Barbosa. A corporação, que também é responsável pelo policiamento de Nova Iguaçu e Nilópolis, ganha terreno contra o inimigo a cada ação realizada.

Uma prova do poder de sufocar a atuação dos criminosos é o balanço de várias ocorrências realizadas em 24 horas. Entre terça, 23, e quarta-feira, 24, nove criminosos foram retirados das ruas, um morreu ao trocar tiros com os agentes, e armas, drogas e radiotransmissores apreendidos.

Em Rocha Sobrinho, Mesquita, policiais do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel), da 1ª Companhia, e do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) da Chatuba, prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas na noite da última terça-feira.

Os PMs estavam em patrulhamento pelo local quando avistaram um grupo suspeito na esquina da Rua São Salvador. Na abordagem, Anderson Braga Gomes, de 43 anos, acabou preso. Com ele foram apreendidos 286 trouxinhas de maconha, 153 pedras de crack e 98 pinos de cocaína. O marginal tem anotações por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Dois comparsas de Anderson, que estavam numa motocicleta, disparou tiros contra a viatura. Os PMs revidaram e Wenderson de Moraes Gomes, 23, acabou caindo. Ele foi socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde permanece sob custódia. A guarnição apreendeu com o marginal, que tem passagem por assalto 01 revólver calibre 38mm com 02 munições deflagradas e 03 intactas. A ocorrência foi registrada na central de flagrantes da 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo).

Balançou o Inferninho

Em Nova Iguaçu, os policiais do GAT (Grupamento Tático Móvel) prenderam Wegresson Guimarães Gonçalves

, 18, na Rua Kilvio Santos, acesso à Comunidade do Inferninho, em Comendador Soares. O criminoso estava com 01 pistola 9mm Glock, 08 munições de 9mm intactas, 03 radiotransmissores, 01 granada, 49 trouxinhas de maconha, 95 pedras de crack e 610 pinos de cocaína.

Segundo a PM, a guarnição realizava patrulhamento pela Rua kilvio Santos quando teve a atenção voltada para dois elementos em uma motocicleta, saindo da Comunidade do Inferninho. Foi dado ordem de parada, mas eles empreenderam fuga, efetuando disparos contra os policiais, que revidaram. Wegresson foi atingido na perna e levado para o HGNI (Hospital da Posse).

Incursão na Chatuba

Ainda na terça-feira, Matheus de Souza Mariano, 23, foi preso com 50 trouxinhas de maconha, 270 pedras de crack e 147 pinos de cocaína na Rua Inácio Serra, acesso à Comunidade do Bicão, na Chatuba, em Mesquita.

Os policiais do Patamo informaram que estavam em patrulhamento na região quando surpreenderam o suspeito que, ao avistar a viatura tentou fugir, mas não escapou ao cerco. Os agentes revistaram a mochila que ele transportava e encontraram o material.

Matheus, que tem passagem por tráfico de drogas, e o material foram encaminhados à central de flagrantes da 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo).

Submetralhadora UZI apreendida

Na ação realizada no final da tarde da última quarta-feira (24), uma equipe do GAT prendeu dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na Rua México, um dos acessos à Comunidade Três Campos, em Nova Iguaçu. Um terceiro marginal morreu ao trocar tiros com os policiais.

A corporação informou que realizava incursão nos acessos à comunidade quando teve a atenção voltada para os criminosos que se assustaram com a presença da PM e fizeram disparos contra a guarnição. Após o confronto, os agentes prenderam Bruno da Silva Sant’ana, 30, que tem passagens por ameaça e tráfico de drogas; e Leandro de Oliveira Gonçalves dos Santos, 31, com passagens por estupro de vulnerável e tráfico de drogas. O comparsa ferido, identificado pela guarnição, apenas como “Pará ou Paulista, foi socorrido para o Hospital da Posse, mas não resistiu aos ferimentos.

Com os presos foram apreendidos 01 submetralhadora, calibre 9mm, marca UZI, 10 munições 9mm, 04 radiotransmissores, 414 trouxinhas de maconha e 551 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na 56ª DP (Comendador Soares) onde os suspeitos foram autuados e permanecem à disposição da Justiça.

Marginal é baleado na mão ao reagir a abordagem

Um bandido foi baleado na mão após tentar atirar contra uma guarnição do 20º BPM na última quarta-feira (24), na Vila Guacha, em Nova Iguaçu. Allan Pereira Ferreira, conhecido como Allanzinho, e o comparsa identificado como João Vitor Castro de Jesus acabaram presos.

De acordo com informações da PM, por volta das 15h00 a guarnição foi alertada por populares que havia dois suspeitos, um deles armado, na Rua Rogério Azevedo. Ao chegar no local, a equipe da APREV (Ação Preventiva) Geneciano formada pelo 2º sargento Denis e cabo Cardozo tentaram realizar a abordagem, mas a dupla correu para uma residência, desobedecendo a ordem de parar.

Allanzinho, que estava com 01 revólver calibre 38 mm, com numeração raspada, empunhou a arma na direção da guarnição, que atirou, atingindo a mão do criminoso. Além da arma, os policiais apreenderam 06 munições intactas e outras seis picotadas. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde recebeu atendimento e depois encaminhado para a 58ª Delegacia de Polícia (Posse), onde a ocorrência foi registrada.

Os agentes ressaltaram que Allanzinho é conhecido na localidade por praticar diversos roubos e implantar uma boca de fumo na região.