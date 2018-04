PMs interrompem sequestro-relâmpago na Barra da Tijuca e prendem um suspeito

Foto: Reprodução

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) interromperam na noite de ontem, um sequestro-relâmpago que acontecia na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Dois homens faziam pessoas de reféns. Um suspeito, identificado como Cristiano Carlos de Lima, foi preso. E o outro, Cleber Mota da Silva, está foragido. De acordo com a delegada titular da unidade, Adriana Belém, os policiais faziam ronda pela Avenida Lúcio Costa, quando por volta das 20h, eles abordaram um carro preto com três pessoas, na altura do Posto 7.

