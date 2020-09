PMs impedem assalto a adega e libertam reféns na Zona Sul do Rio

Policiais militares do 2º BPM (Botafogo) impediram o assalto de uma adega em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, e libertaram nove pessoas que eram mantidas reféns, na noite do último sábado.

De acordo com a corporação, os agentes foram informados por populares sobre uma tentativa de assalto na esquina das Ruas Ipiranga e Conde de Baependi.

Ainda segundo a PM, três criminosos foram presos e um deles era menor de idade. Uma réplica de arma de fogo foi apreendida com os bandidos. Ao todo, 10 celulares, três carteiras de pulso, uma quantidade de dinheiro em espécie e 13 garrafas de vinhos foram recuperadas. A ocorrência foi encaminhada para a 12ª DP (Copacabana).