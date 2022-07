PMs entram em confronto com a milícia de Tandera e três bandidos morrem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O clima é de tensão na comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que tem sido alvo constante de conflitos entre milicianos e traficantes. A Polícia Militar tem intensificado o patrulhamento na região da Estrada de Madureira (Avenida Abílio Augusto Távora) com o objetivo de minar a atuação dos criminosos e estabelecer a segurança.

Na tarde deste sábado (30), três supostos milicianos morreram após trocar tiros com policiais da 4ª Companhia Destacada do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita). Na ação, os agentes apreenderam 02 fuzis 5.56mm com 02 carregadores; 01 pistola 45mm com carregador, além de farta munição, que até o fechamento desta edição não teve o quantitativo divulgado por conta da operação que estava em andamento.

De acordo com a equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas), o confronto aconteceu na Rua Dom João após a PM ser alertada por moradores de que milicianos que seriam integrantes da quadrilha de Danilo Dias Lima, o Tandera, um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro, estariam erguendo barricadas na área com o objetivo de instalar venda de entorpecentes e, assim, confrontar traficantes da maior facção criminosa do estado, da Vila Kennedy, na Zona Oeste Rio, que tentavam ocupar a região.

Ao chegar no Grão Pará, os policiais foram atacados a tiros pelo bando e reagiram. Após cessar o confronto, os PMs localizaram três suspeitos baleados, que foram socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiram. A polícia ocupa a região para estabilizar o clima de tensão na região e inibir a atuação dos criminosos.