PMs do GAT sacodem a Chatuba de Mesquita e prendem traficantes

A bandidagem na Baixada Fluminense está acuada pela presença dos policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) nas comunidades onde há tráfico de drogas.

Entre a última quinta-feira (2) e hoje (3), as equipes comandadas pelo capitão Caldas prenderam três suspeitos de envolvimento com o tráfico e apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, duas granadas e uma pistola durante incursão na comunidade da Chatuba. Em outra ação, trocou tiros com criminosos em Nova Iguaçu.

Nas primeiras horas da manhã de hoje (3), a mesma equipe trocou tiros com bandidos da comunidade Danon, em Nova Iguaçu. Um marginal acabou baleado e socorrido para o Hospital Geral (Posse). Com ele, a guarnição apreendeu uma pistola.

As ações, além de intimidar os criminosos, tem resgatado, de forma gradativa, a sensação de segurança dos moradores das áreas que vivem sob o jugo de traficantes. O objetivo, segundo a corporação comandada pelo tenente-coronel Ângelo, é intensificar o enfrentamento e estabilizar a confiança da população no trabalho da PM.