PMs do GAT estouram laboratório de refino de drogas na Baixada Fluminense

O Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) estourou um

laboratório de refino de entorpecentes na comunidade Cebinho, localizada em Mesquita, na Baixada

Fluminense.

Segundo informações do comandante da equipe especial, capitão Caldas, a ação aconteceu no início da

da tarde de hoje (28), quando os agentes foram checar denúncia sobre a existência de um laboratório no local. Cerca de 10 criminosos, recrutados para fazer a segurança, tentaram impedir o trabalho da

guarnição e houve troca de tiros.

Após cessar o confronto, os bandidos conseguiram fugir, enquanto os policiais realizaram uma varredura na área até a localização da casa. “O espaço estava climatizado, com estufa, e encontramos diversos produtos químicos usados pelo tráfico para o refino da droga. Além disso, apreendemos farto material entorpecente”, disse Caldas.

Sem trégua

A Operação Asfixia foi determinada pelo comandante da corporação, tenente-coronel Ângelo Barbosa, para enfraquecer a atuação dos criminosos, acentuadamente a do tráfico de drogas nos municípios cobertos pelo 20º BPM: Mesquita. Nilópolis e Nova Iguaçu.

De acordo com o comando, o objetivo é minar as forças e os espaços dos criminosos, asfixiando, de forma gradativa, a ação do mal.