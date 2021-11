PMs do GAT enfraquecem o tráfico de drogas na Baixada

Com a perda de força provocada pelas ações incisivas e de enfrentamento da Polícia Militar, o tráfico de drogas na Baixada Fluminense tem recrutado reforço de outras comunidades do Rio. Mas a estratégia não tem dado certo.

Na última quinta-feira (18), dois criminosos foram presos por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) em um dos acessos a comunidade do Cebinho, em Mesquita. A dupla é oriunda do tráfico do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

De acordo com o capitão Caldas, comandante do GAT, durante intensificação de patrulhamento, os policiais depararam-se com dois veículos saindo da comunidade e vários elementos armados. Ao perceber a presença das viaturas, o grupo de marginais atirou contra as guarnições e iniciou uma fuga. Após cerco tático, os PMs conseguiram prender dois dos criminosos. Um outro comparsa foi baleado e socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Posse.

Com os bandidos, as equipes apreenderam uma pistola, três granadas e drogas (o quantitativo do material entopercente não foi informado pela corporação). Os dois veículos usados pelo bando foram recuperados.