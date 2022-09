PMs de batalhão na Baixada Fluminense prendem integrantes de quadrilha de roubo de cargas e de veículos e falso policial

Agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) estão a todo a vapor. Em duas ações, uma equipe do serviço de Ação Preventiva (APREV- Geneciano) desarticularam uma quadrilha especializada em roubos de cargas e de veículos que agem na Baixada Fluminense e prenderam um suspeito por porte ilegal de arma.

Na primeira ação, quatro homens que seriam integrantes da quadrilha foram presos na madrugada da última quinta-feira (1º) no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu. A corporação sob o comando do coronel Ângelo Barbosa informou que a guarnição formada pelo 2° sargento Denis e os cabos Lemos e Cardoso foi alertada por populares sobre uma presença de quadrilha de desmanche de veículos atuando na região com a intenção de praticar roubos em série.

Com informações baseadas nas denúncias, os policiais realizaram diligência e se deparam com um veículo suspeito na esquina das ruas Paraíba com Bernardo Kelner: um Celta de cor branca, placa KPL5436 , que foi abordado pela equipe.

Durante buscas no interior do carro, foram encontrados 01 revólver calibre 38, com numeração raspada e oito munições, 01 bloqueador de rastreador e 02 celulares. Diante do material apreendido, o bando confessou que era integrante de uma quadrilha de roubos de cargas e de veículos.

Diversas passagens

Ainda segundo os PMs, o Celta que era ocupado pelos marginais pertenceu a uma autoescola e foi passou por pintura para descaracterizar a empresa. Entretanto, não consta como roubado.

Segundo os policiais, Luciano de Souza Lima, de 51 anos, Anderson Maciel, 42, Leandro da Silva Brito, 36, e Jonathan Thielici Almeida, 28, receberam voz de prisão em flagrante. Os criminosos já possuem diversas passagem por roubo, formação de quadrilha, recepção de veículos, furto de veículos, roubo de cargas e tráfico.

Falso policial é preso por porte ilegal de arma

Já na segunda ocorrência, a mesma guarnição atuou na prisão de um homem que portava uma arma e acabou preso em flagrante por volta das 2h do último sábado (3), e, Vila de Cava, também em Nova Iguaçu.

Segundo a PM, o agentes do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Miguel Couto foram informados que um homem armado se passava por policial e estava tentando entrar em uma festa na na Rua Algodão. A atitude despertou a suspeita dos seguranças, que decidiram acionar a guarnição do sargento Denis e cabo Cardoso.

Ao chegarem no endereço, os policiais revistaram o veículo do suspeito e encontraram um revólver calibre 38, com numeração raspada e 04 munições, sendo 01 deflagrada. Luiz Felipe Gonçalves de Alencar, 33, irá responder por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na 58ª Delegacia de Polícia (Posse).