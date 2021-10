Policiais militares da UPP Babilônia/Chapéu Mangueira prenderam ontem João Carlos de Souza França, conhecido como “Neymar”.

Ele é apontado como chefe de drogas no Morro do Chapéu Mangueira, no Leme, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a corporação, ele teria assumido o posto após a fuga do criminoso conhecido como “Botafogo”, o último chefe local. O caso foi levado para a 12ª DP (Copacabana).