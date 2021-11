PMs apreendem fuzil AR-15 em falsa blitz de bandidos na Baixada Fluminense

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão de Polícia Militar de Mesquita (20º BPM) apreenderam um fuzil AR-15 calibre 556 durante confronto com traficantes na comunidade do Inferninho, em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações da corporação, na manhã desta terça-feira (2), sob o comando do capitão Caldas, a equipe do GAT, que intensificava o policiamento na região onde atua uma facção criminosa do tráfico de drogas, surpreendeu cerca de 20 bandidos que saíam da comunidade em direção à Rodovia Presidente Dutra para realizar falsa blitz.

Ao perceber a presença dos policiais, os traficantes atiraram e houve confronto. As equipes dos sargentos Michel e Ferreira realizaram um cerco tático e um dos bandidos acabou baleado e socorrido

para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Outros dois foram presos.

Até o final da apuração dessa matéria, não havia informações sobre o estado de saúde do ferido. O registro de ocorrência foi feito na 52ª DP (Nova Iguaçu).