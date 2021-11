PMs apreendem drogas e prendem suspeito após troca de tiros em Nova Iguaçu

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na última sexta-feira (5) durante patrulhamento de agentes do Batalhão de Polícia Militar de Mesquita (20º BPM) para coibir os indicadores do Sistema Integrado de Metas (SIM) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, sob o comando do capitão Caldas, os agentes patrulhavam a região de Comendador Soares quando, ao passar pela Rua Kilvio Santos, se depararam marginais armados. Ao perceber a aproximação da viatura, o bando atirou contra a guarnição e correu para o interior da comunidade do Infernininho.

Após a troca de tiros, os PMs realizaram um cerco para evitar a fuga dos bandidos. Na ação, a equipe apreendem uma pistola Glock calibre 40 mm, mais 10 munições intactas, uma granada, dois radiotransmissores e 100 sacolés de cocaína. O preso e o material apreendido foram conduzidos a uma delegacia da região.