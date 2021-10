PMs apreendem drogas e destroem barricadas em comunidade na Baixada Fluminense

O comando do 20º Batalhão de Políca Militar (Mesquita) intensifica o patrulhamento para combater a criminalidade na Baixada Fluminense. Em mais duas ações para enfraquecer a atuação do tráfico de drogas, os militares apreenderam armas, entorpecentes, prenderam suspeito e destruíram barricadas erguidas pelos bandidos.

Numa das ações realizadas entre quinta-feira e hoje (22), a equipe formada pelo capitão Caldas, tenente o Figueiredo e o Grupamento de Ações Táticas (GAT), comandado pelo sargento Michel, intensificavam o policiamento no entorno das comunidades. Ao passar próximo a um dos acessos do Cebinho, em Mesquita, um grupo de marginais efetuou disparos contra as viaturas ao perceber a presença dos agentes.

Neste momento, auxiliados por uma equipoe da Patrulha Tático Móvel (Patamo) da 1ª Cia, os PMs fizeram um cerco e detiveram um dos suspeitos, que estava com uma pistola e material entorpecente. Outros dois suspeitos também foram conduzidos à delegacia para averiguação.

Na manhã de ontem, sob o comando do capitão Caldas e dos tenentes Adriano e Figueiredo, a equipe do GAT, do subtenente Sá, retornaram ao Cebinho com o objetivo de minar as estratégias dos bandidos em dificultar o trabalho da polícia em pontos de venda de drogas.

Com o apoio de uma máquina, os agentes destruiram barricadas erguidas pelos criminosos em diversos acessos à comunidade, como ruas Riachuelo, Oscar Bueno, São Salvador e e João Silva. Segundo a corporação, o objetivo da ação desencadeada após informações do setor de inteligência (P2), é desobstruir vias e devolver o direito de ir e vir dos moradores.