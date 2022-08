PMs apreendem armas e drogas em ações do batalhão do 20º BPM em comunidades da Baixada

O objetivo de alcançar as metas de redução dos indicadores criminais está a todo vapor no espírito combativo da tropa do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita). Em duas ocorrências, realizadas na última sexta-feira (19) e domingo (20), três criminosos morreram e outros sete acabaram presos. Os agentes também apreenderam armas, drogas e radiotransmissores.

Segundo a corporação, na primeira ação, que contou com policiais do Patamo(Patrulhamento Tático Móvel), da 5ª Companhia, do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Miguel Couto, Andrade Araújo e da Aprev (Ação Preventiva) do bairro Prata, as guarnições estavam em patrulhamento quando foram atacadas a tiros, por volta das 21h30 em um dos acessos à comunidade do Engenho Pequeno, em Nova Iguaçu.

De forma estratégica, os PMs buscaram abrigo e revidaram ao ataque. Após cessar o confronto, três suspeitos foram encontrados baleados. Com eles, foram encontrados 01 revólver e 01 pistola. Um quarto comparsa, identificado como Lucas Sales Cohen, de 20 anos, foi preso com um 01 radiotransmissor.

De acordo com os policiais, o grupo é oriundo da Comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas não resistiram. A ocorrência foi registrada na 58ª Delegacia de Polícia (Posse).

Kit Roni na Coreia

Na ação do domingo, os agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Patamo, seis criminosos foram presos em um dos acessos da comunidade Coreia, em Mesquita. Entre armas e drogas, os PMs apreenderam um kit Roni (espécie de adaptador que transforma uma pistola em fuzil, potencializando a velocidade e a quantidade de disparos).

Os agentes informaram que estavam em patrulhamento na região quando surpreenderam seis homens em atitude suspeita. Ao serem abordados, atacaram as guarnições a tiros. Houve confronto e dois deles acabaram baleados e foram socorridos ao HGNI.

Além do kit, foram apreendidos duas pistolas, farto material entorpecente e 01 radiotransmissor. A PM não divulgou informações sobre o estado de saúde dos marginais baleados.