PMERJ homenageia funcionários do Hospital da Posse e outros

Quase no fim da noite do sábado (28), a galera de branco e demais funcionários do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), também conhecido como Hospital da Posse, recebeu de policiais militares um gesto de reconhecimento e gratidão pelo que realizam no cotidiano da principal unidade de saúde da Baixada, especialmente neste momento em que o Brasil e o mundo está sob ameaça do Vírus Chinês, o coronavírus.

Uma fonte da PM disse ao HORA H que, além da Posse, outros hospitais cujas cidades-sedes abrigam batalhões da PM, receberam a mesma homenagem e no mesmo horário. “Foi uma determinação do Secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Figueiredo, autor da mensagem lida nas unidades”, informou a fonte.

Em Nova Iguaçu, Tenente Nascimento (foto), do 20º BPM (Mesquita, leu o texto. “Vocês, como nós, dão suas vidas pela sociedade. Se esforçam e se dedicam a todo instante para salvar vidas. Por isso, nós, policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, viemos aqui fazer essa simples, mas sincera homenagem. Sigam firmes! Vai passar (pandemia do coronavírus). Juntos, venceremos esta batalha. Recebam nossos sinceros gestos de continências”. O ato foi finalizado pela continência coletiva dos policiais e os aplausos dos funcionários do HGNI.

Alvos da homenagem, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e do laboratório, funcionários do atendimento (portaria), maqueiros e agentes da segurança de plantão, se emocionaram. Era visível lágrimas na face de alguns após a cerimônia rápida realizada na área externa. “Poxa! Valeu a noite por tudo que a gente tem feito aqui antes e agora nesta pandemia do coronavírus”, disse uma das funcionárias que prefere não ser identificada”. “A gente precisa dessa força, desse tipo de atitude de reconhecimento ao nosso trabalho”, reforçou um dos agentes de segurança.