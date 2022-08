PM troca tiros com bandidos e apreende fuzil em Nova Iguaçu

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam um fuzil calibre 556, que estava em poder de integrantes de uma facção criminosa que trava disputa com milicianos pelo controle da comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira (26). Na ação, um bandido acabou baleado.

De acordo com a PM, o comando da corporação foi alertado para um tiroteio intenso entre traficantes e milicianos no interior da comunidade. Policiais do GAT (Grupamento Tático Móvel) e do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel) da 5ª Companhia foram acionados para a região e constataram que havia um confronto.

De imediato, os agentes acionaram o veículo blindado. Para dificultar a movimentação da viatura dentro da comunidade, os criminosos chegaram a espalhar “miguelitos” (pregos retorcidos usados para furar pneus e auxiliar na fuga de bandidos) nas ruas de acesso do Grão Pará. A guarnição então

desembarcou e avançou no terreno.

Na Avenida Grão Para com Rua Paulo, os policiais observaram que um grupo de homens fortemente armados tentava fugir e começou um breve confronto. Após cessar a troca de tiros, e já com a área estabilizada, os agentes encontraram um suspeito baleado, que estava com o fuzil. Ele socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, conhecido como Hospital da Posse. O quadro de saúde do marginal não fo divulgado. O registro de ocorrência foi feito na 58ª DP (Posse).

Dupla do tráfico é preso após denúncia

Informações do Disque Denúncia ajudaram policiais do Patamo, da 1 ª Cia, e do DPO da Chatuba (Destacamento de Policiamento Ostensivo) a prender dois suspeitos de tráfico de drogas na Rua Juvenal Valadares, no Largo do Samuca, em Nova Iguaçu, na manhã da última quinta-feira (25). Com eles foram apreendidos arma e grande quantidade de drogas.

Segundo o 20º BPM (Mesquita), as guarnições chegaram no local e surpreenderam vários suspeitos armados que, ao perceberem a aproximação das viaturas, atiraram contra os policiais. Houve confronto e dois dos marginais acabaram presos. Eles foram identificados como Miguel da Cruz Moisinho, de 26 anos, que possui uma anotação por tráfico de drogas; e Brendo Marcelo dos Santos, 19, que foi baleado

na perna e socorrido para o Hospital da Posse.

Com os criminosos foram apreendidos 01 pistola calibre 9mm e numeração raspada; 01 carregador de pistola 9mm com 06 munições intactas; 01 radiotransmissor; 93 invólucros de maconha; 89 cápsulas de cocaína; 35 pedras de crack;

e 18 frascos de loló. Os dois foram autuados por tráfico de drogas na central de flagrantes da 54ª DP (Belford Roxo) e permanecerão à disposição da Justiça.