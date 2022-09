PM tem carro furado de tiros após reagir a tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Um tiroteio na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, bairro da Zona Norte do Rio, terminou com três pessoas feridas, depois que um policial militar reagiu a um assalto, na manhã desta quinta-feira (1°). O agente foi baleado na perna e levado para o Hospital Geral da Polícia Militar, no Estácio, Região Central do Rio. O quadro de saúde dele é considerado estável.

De acordo com informações, o PM trafegava pela região quando percebeu a ação dos bandidos, que reagiram e fizeram mais de 30 disparos contra o carro do militar.

Um casal de namorados ficou ferido na ação e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Mayra de Castro, de 26 anos, precisou passar por uma cirurgia e teve o baço retirado. Seu namorado, Thiago Bessa, 35, foi baleado, mas o disparo pegou de raspão em seu braço.

“Os caras já desceram atirando”

Um carro vermelho que passava pelo local também foi atingido pelos disparos. O motorista relatou o terrou pelo qual passou: “O carro atrás bateu em mim e quando bateu, os caras já desceram atirando. Aí não vi mais nada porque me joguei dentro do carro e só pedi a Deus, só mesmo. Era muito tiro, era muito. Deu para ver só que o carro era preto. Foi por volta de 6h15. Graças a Deus não tive nenhum ferimento. Foi só um susto”, disse ele, que não ficou ferido. Os criminosos conseguiram fugir.