PM suspeito de participar da execução de contraventor é transferido para o Rio

Apontado como um dos executores do contraventor Fernando Iggnácio, em novembro de 2020, foi transferido para o Rio na tarde de ontem. O cabo da Polícia Militar Rodrigo Silva das Neves foi preso, na última terça-feira, em uma pousada em Canavieiras, na Bahia, por agentes da Delegacia de Homicídios do Rio (DHC) com apoio de agentes daquele estado.

O criminoso chegou no Aeroporto Santos Dumont e foi levado para a unidade de Benfica onde passará por uma triagem antes de entrar no sistema penitenciário do Rio.

Fernando Iggnácio foi morto com vários tiros em novembro de 2020 em um heliponto na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com o diretor do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, Roberto Cardoso, a Delegacia de Homicídios da Capital já monitorava Das Neves desde sua fuga. “Estamos monitorando os quatro. Os outros três estão foragidos juntos e o Rodrigo fugiu sozinho. A gente acionou a polícia da Bahia, ajudando com informações e passamos para ele a foto do foragido e o mandado de prisão, e conseguimos efetuar o mandado de prisão”, explicou. Cardoso afirmou que a polícia sabe que Das Neves estava no carro utilizado para levar os criminosos até o local onde Fernando Iggnácio foi assassinado.