PM suspeito de matou esposa e atirou em sogros disse que foi motivado por ciúme

O policial militar Leandro Alves Siqueira, de 37 anos, declarou na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), na última segunda-feira, que matou a esposa Priscilla da Veiga Freitas, e atirou contra os sogros por ciúme. De acordo com o delegado titular da delegacia que investiga o caso, Mário Lamblet, o PM será ouvido em uma nova oitiva que está prevista para a próxima semana.

O delegado afirmou ainda que Priscilla tenta se defender dando tapas em Leandro e. logo após, o PM volta ao veículo e pega uma arma. “A primeira a ser atingida foi a sogra. Depois ele começa a disparar várias vezes na direção de todo mundo. Ele ainda dá mais um tiro na sogra que já estava caída. Dá um tiro que acerta na altura do peito da esposa e ela já cai no chão morta. Infelizmente o tiro atingiu o coração e o pulmão”, continua Mário.

Lamblet diz ainda que após ferir a sogra e a companheira, o policial deu três tiros na direção do sogro e logo depois, tentou se matar com dois disparos no peito. “Isso tudo está na filmagem. Agora estamos esperando as outras vítimas prestarem depoimento. A sogra ainda está internada e a situação dela é bem delicada. Inicialmente ele [Leandro] vai responder por feminicídio e por duas tentativas de homicídio.