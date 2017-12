PM reformado vai preso por dirigir caminhão com carga roubada

Foto: Google Street View / Reprodução

Um sargento reformado da Polícia Militar foi preso na manhã de hoje, após ser flagrado dirigindo um caminhão com carga roubada na Linha Amarela, altura de Água Santa, na Zona Norte. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. O militar foi levado para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, também na Zona Norte.

A captura aconteceu pela manhã, no sentido Barra da Linha Amarela. Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) haviam sido acionados por motoristas que informaram sobre o roubo do caminhão.

