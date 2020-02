PM reformado e esposa morrem baleados em assalto na Avenida Brasil

Casal estava em um veículo quando foi abordado por ocupantes de outro carro, que começaram a atirar. Polícia Civil busca por imagens de câmeras de segurança para identificar criminosos

Um policial militar reformado e sua companheira foram mortos a tiros numa tentativa de assalto na tarde de ontem na Avenida Brasil, pista sentido Centro, altura de Bangu, na Zona Oeste do Rio. A Polícia Militar informou que Jobson João Lima da Silva, de 56 anos, e Ana Angélica Gomes dos Santos estavam em um veículo quando foi abordado por ocupantes de outro carro, que começaram a atirar.

Na ação, o casal ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiram aos ferimentos. Jobson entrou na corporação em 1985 e passou para a inatividade em 2012, segundo informou a PM. As vítimas deixam um filho.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar o caso. Os agentes fizeram uma perícia no local e procuram por câmeras da região que possam ajudar a identificar os criminosos.

Fonte: G1