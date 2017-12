PM reformado é assassinado em Nova Iguaçu

Foto: Reprodução/Internet

Um policial reformado foi morto a tiros na madrugada do último domingo, em Nova Iguaçu. De acordo com informações do 20ºBPM (Mesquita), Reginaldo Pedrosa Gomes, de 45 anos, teria se envolvido em uma discussão ao sair de uma casa de shows por volta das 4h.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Reginaldo foi encontrado na Rua dos Quartéis, em Comendador Soares. Uma perícia foi feita no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA (12) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.