PM recupera carreta roubada na Baixada Fluminense

Agentes do Batalhão de Polícia Militar de Duque de Caxias (15° BPM) impediram, na noite da última segunda-feira (12), um roubo de uma carreta na Avenida Washington Luiz, em Caxias, Baixada Fluminense. Eles conseguiram recuperar a carga de sucata avaliada em R$ 400 mil reais e um bandido

acabou preso. Com ele, foi apreendido um revólver e munição.

De acordo com informações da corporação, uma equipe foi alertada para um roubo de cargas na altura do bairro do Pilar.

Os PMs localizaram o veículo, mas quando realizavam a abordagem foram recebidos a tiros pelo bando. Houve confronto. No tiroteio, um dos suspeitos foi baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, no bairro de Saracuruna. O material apreendido foi

encaminhado para a 59ª DP (Duque de Caxias), para registro de ocorrência.