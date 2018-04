PM realiza operação no Complexo de Lins e deixa um ferido

Foto: Reprodução / Divulgação Polícia Militar

No começo da manhã de hoje, a Polícia Militar realizou uma operação no Complexo do Lins, na Zona Norte. A ação foi realizada por PMs do Batalhão de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). De acordo com a PM, os agentes foram atacados por homens armados e um suspeito foi baleado e levado a um hospital da região. O homem, ainda não identificado, portava pistolas e drogas que foram apreendidas e ainda serão contabilizadas.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA (10) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.