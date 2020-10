PM reage e mata assaltante em ônibus da linha Paracambi-Central do Brasil

Um suspeito morreu durante uma tentativa de assalto a um ônibus da Transportes Blanco que fazia a linha 193C Paracambi x Central, na madrugada do último sábado. O coletivo trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio, quando houve o ataque.

De acordo com a Polícia Civil, dois marginais anunciou o assalto quando o coletivo trafegava nas proximidades do Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. Nesse momento,um policial militar à paisana que estava a bordo do coletivo reagiu a ação e acabou matando o marginal. O comparsa dele conseguiu desembarcar sem levar pertences dos passageiros. Na fuga, ele ainda atirou contra o ônibus. A identidade do bandido morto não foi divulgada.