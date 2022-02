PM reage à ‘saidinha de banco’ e mata assaltante na Zona Oeste do Rio

Um policial militar, lotado na UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Borel, reagiu a uma tentativa de “saidinha de banco”, na tarde de ontem (31), em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O agente disse que o assaltante tentou abordar sua mulher e ele reagiu atirando no suspeito que morreu no local.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar confirmou a versão por meio de nota. “Um policial militar lotado na UPP Borel reagiu a um assalto após sair do Banco Santander na Av. Santa Cruz, em Realengo, na Zona Oeste. O militar reagiu, vindo a ferir o criminoso que foi a óbito no local. Com ele foram recolhidos uma arma e rés furtivas. Uma equipe do 41° BPM (Irajá) atendeu a ocorrência e conduziu a Delegacia de Homicídios da Capital”, informou.

PM divulga nota

A assessoria de imprensa da Polícia Militar confirmou a versão por meio de nota.

“Um policial militar lotado na UPP Borel reagiu a um assalto após sair do Banco Santander na Av. Santa Cruz, em Realengo, na Zona Oeste. O militar reagiu, vindo a ferir o criminoso que foi a óbito no local. Com ele foram recolhidos uma arma e rés furtivas. Uma equipe do 41° BPM (Irajá) atendeu a ocorrência e conduziu à Delegacia de Homicídios da Capital”, informou.