PM que matou namorada com tiro na boca tem prisão convertida em preventiva

A prisão em flagrante do policial militar Janitom Celso Rosa Amorim, de 39 anos, foi convertida para preventiva após ele ter matado a namorada em Valença, no Sul Fluminense, na última sexta-feira. A decisão foi do juiz Marcelo Borges Barbosa, durante a audiência de custódia em Volta Redonda, no último domingo.

Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, de 31 anos, foi baleada na boca após ter sido feita refém por duas horas e meia no estacionamento do campus do Centro Universitário de Valença, no Sul Fluminense, pelo agente lotado do 38º BPM (Resende).

Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Escola de Valença, mas não resistiu aos ferimentos.

O juiz afirmou que a prisão preventiva foi decretada para garantir a aplicação da lei penal e como forma de “garantir a ordem pública”.