PM prende um dos suspeitos de envolvimento na morte de cirurgião plástico na Zona Oeste do Rio

Policiais militares prenderam o suspeito de envolvimento na morte do cirurgião plástico Claudio Marsili, de 64 anos, ocorrida poucas horas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Com o criminoso, os agentes encontraram a chave do carro que pode ser da vítima.

Por volta das 6h30 da manhã de ontem, o médico estava dentro do seu carro, um Toyota Hilux, quando foi cercado por três bandidos, que ocupavam um Renault Sandero, na cor preta. A vítima entregou o veículo, mas ainda assim foi baleada.

À tarde, agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) encontrara o carro da vítima na Rua Martins Pena, na Tijuca, Zona Norte do Rio, local próximo ao Morro do Turano, 21 quilômetros de distância do local do crime.

Thiago Barbosa dos Santos, de 38 anos, foi levado para prestar depoimento sobre o crime na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ele possui 13 anotações criminais e foi preso com uma mochila com pertences da vítima. Com Thiago, também foi encontrado o veículo usado no crime e placas do veículo do médico. O carro usado pelos assassinos, quie tinha uma placa clonada, foiu levado para perícia.

O verdadeiro dono da placa, o músico Nilson de Souza da Costa, se apresentou na especializada. Ele explicou que seu carro estava em uma oficina mecânica quando foi avisado que o veículo teria sido utilizado em um roubo. Nilson é de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e estava com o Sandero há seis meses.

Portal ajuda no caso

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo informações sobre os criminosos. O objetivo é auxiliar nas investigações da DHC com a possível identificação e prisão dos envolvidos no crime.

Os investigadores da especializada buscam informações e imagens das câmeras de segurança da região para ajudar na identificação dos autores do crime. A principal hipótese para é roubo seguido de morte (latrocínio). O crime aconteceu a menos de 500 metros da sede da delegacia, na Rua Fernando Mattos.

Familiares estiveram no local do crime, mas, ainda abalados com a tragédia, não comentaram sobre o caso.