PM prende trio suspeito de roubos de cargas na Baixada Fluminense

Três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de cargas foram presos por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC), na última quarta-feira. Iago da Silva Martins, Jhonny Pereira Castilho e Lohan Santos Alves foram localizados no bairro Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense.

A Polícia Ciivil informou que o trio estava se preparando para um roubo de cargas de produtos eletrônicos quando foi localizado pelos policiais a partir do cruzamento de dados de inteligência e monitoramento. Com os presos foram apreendidos uma pistola com kit rajada e um carregador. O bando estava ainda com um veículo sem procedência confirmada.

Segundo investigações, o grupo, que é da comunidade Parada Angélica, em Duque de Caxias, cometia os crimes no Arco Metropolitano e na Rodovia Washington Luiz e na Rio-Teresópolis. Johnny e Iago já possuíam anotações criminais, e Iago estava cumprindo pena em regime semiaberto. Eles vão responder por associação criminosa armada e porte ilegal de arma, além dos roubos de cargas.