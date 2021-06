PM prende suspeitos eTiroteio no Urubu deixa três feridos; motorista de aplicativo é uma das vítimasm operação contra roubo de cargas na Chatuba, em Mesquita

Um tiroteio entre traficantes e policiais militares na noite da última terça-feira (22), no Morro do Urubu, em Pilares, deixou três feridos, um em estado grave. Moradores afirmam que pelo menos um deles, Paulo Roberto Serra Conceição, de 27 anos, é motorista de aplicativo e voltava da padaria

quando foi atingido. A PM diz que todos os baleados eram criminosos. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).

Um familiar de Paulo Roberto afirmou à reportagem que ele visitava o filho na comunidade, e tinha ido à padaria quando foi atingido. Outros dois homens, identificados como Renan de Paula da Silva, 27, e José Carlos de Jesus Souza, 21, também foram baleados, ambos na perna direita. O confronto

ocorreu no fim da tarde. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, crianças praticam jiu-jitsu em uma quadra da comunidade quando os tiros começam e assustam os alunos.

Criança indo e vindo das escolas e creches, moradores indo trabalhar e chegando. Hoje, às 17h, eles entraram atirando para todos os lados, balearam moradores, fora outras vezes que moradores morreram na comunidade. Vítimas inocentes”, afirma a familiar.

A Polícia Militar disse, em nota, que os três baleados eram criminosos. Segundo a corporação, “equipe do 3º BPM (Méier), em ocupação na comunidade, foi atacada a tiros por criminosos da região, na Rua Italian de Incau. Houve um breve confronto e após estabilizar a área, três criminosos foram encontrados feridos”. Os PMs apreenderam duas pistolas, munições, uma granada, 379 sacolés de cocaína, 105 trouxinhas de maconha, e 92 pedras de crack.

Os feridos seguem internados no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Renan apresenta quadro de saúde grave, com quadro instável, e Paulo Roberto e José Carlos encontram-se estáveis.