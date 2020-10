PM prende suspeito envolvido em tiroteio no Centro de Duque de Caxias

Um suspeito de envolvimento em um intenso tiroteio no fim da tarde da última terça-feira, no Centro de Duque de Caxias, foi preso ontem pela Polícia Militar. A identidade do marginal não foi divulgada.

A corporação informou que agentes do Grupamento Especial Tático em Motopatrulhamento (Getem), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), foram atacados e após cessarem os disparos localizaram um suspeito. Segundo a PM, o homem estava escondido em um imóvel nas proximidades e após breve negociação, se entregou e um fuzil calibre 7,62 foi apreendido. A ocorrência foi encaminhada para a 60ª DP (Campos Elíseos).

O tiroteio aconteceu na favela do Lixão, na região central, e assustou moradores e pedestres. Algumas lojas no shopping center da região chegaram a fechar as portas. Os disparos foram ouvidos por moradores de bairros vizinhos, como o Jardim 25 de Agosto.