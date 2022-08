PM prende supostos segurança de traficante em Belford Roxo

Dois homens apontados como o gerente do tráfico de drogas da Comunidade da Caixa D’água, em Belford Roxo, e o segurança do traficante Everton Alan Soares Conceição, o ‘Popeye’, foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) na noite da última quinta-feira (25).

Os suspeitos são conhecidos pelos apelidos de “VT” e “Gelado”, e foram presos quando saíam de carro da Comunidade do Parque Floresta, também em Belford Roxo. Com a dupla, foi apreendido um fuzil AR10.

“Popeye” é uma referência ao apelido do chefe do tráfico de drogas da Comunidade da Caixa D´água, em Belford Roxo. O bandido é foragido da Justiça e, segundo investigadores da Polícia Civil, responsável por orquestrar a guerra entre rivais na região. A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).

Festa ao som de rajadas de tiro

A polícia investiga um vídeo que circula nas redes sociais e teria sido feito na comunidade da Caixa D’água. Nele, os convidados parecem comemorar o aniversário de Popeye.

Nas imagens, é possível observar centenas de pessoas dançando ao som de funk e uma rajada de tiros.

Reportagem do jornal Extra informou que o traficante completou 35 anos no último dia 21 e a comemoração foi feita no fim de semana passado.