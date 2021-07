PM prende ‘Rabicó’ do tráfico em Belford Roxo

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na tarde de ontem um traficante que seria suspeito de envolvimento no desaparecimento dos três meninos no município. Erick Faria de Paula, conhecido como “Rabicó”, é apontado pela corporação como a principal liderança do tráfico de drogas no bairro do Castelar, comunidade onde as crianças moravam. Entretanto, a Polícia Civil informou que o apelido não consta nas investigações sobre o caso. Para os investigadores, a prisão do criminoso pode ajudar a elucidar o caso das três crianças, já que ele atuava no tráfico da área e um celular foi apreendido.

De acordo com o batalhão, PMs estavam em patrulhamento no bairro Piam quando abordaram um homem em atitude suspeita. Erick, de acordo com a corporação, tem dois mandados de prisão em aberto em seu nome. A ocorrência foi encaminhada para a 54ªDP (Belford Roxo).

Lucas Matheus, de 9 anos, e Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12 anos, estão desaparecidos desde o dia 27 de dezembro, quando foram vistos pela última vez em uma feira no bairro da Areia Branca, também em Belford Roxo.