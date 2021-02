PM prende ladrão de veículo no flagra em São João de Meriti

Policiais do 21°BPM (São João de Meriti) prendeu em flagrante um marginal durante o roubo de carro no Jardim Meriti. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola calbre 40 mm, um carregador e seis munições intactas.

A corporação informou que uma equipe estava em patrulhamento na Rua Joana Kalil, quando foi alertada por uma vítima que seu carro havia sido roubado. Após realizar buscas, a guarnição conseguiu encontrar o veículo e um homem armado do lado de fora do carro que, ao avistar a equipe, efetuou vários disparos contra os agentes.

Durante a tentativa de fuga, o criminoso tentou pular o muro de uma residência, mas foi alcançado. Ele foi conduzido para a central de flagrantes da 54ª DP (Belford Roxo). O marginal vai responder por roubo e tentativa de homicídio.