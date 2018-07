PM pré-candidato sofre atentado em Belford Roxo

Foto: Divulgação

Um policial militar lotado no 41º BPM (Irajá) trocou tiros com criminosos armados que o atacaram no último sábado, em Belford Roxo. O cabo Júnior Cruz, que também é pré-candidato a deputado estadual pelo PSL, acredita em crime político, mas as investigações apontam para outras hipóteses, como tentativa de assalto.

