PM pega suspeitos de roubo

Quarteto estava em carro roubado estaria praticando assalto na região da Posse.

A Polícia Militar tirou de circulação quatro suspeitos de praticar roubo na região da Posse, em Nova Iguaçu. Os marginais, que estavam em um veículo roubado, foram detidos por agentes do 20º BPM (Mesquita) após alerta de popúlares sobre a presença de um carro suspeito nas imediações da Avenida Henrique Estrada Meyer.

De acordo com os agentes da corporação, por volta das 13h, a guarnição recebeu informações sobre quatro homens que estariam circulando no bairro. Os criminosos teriam atacado algumas vítimas e roubado seus pertences.

