PM pega assaltantes no flagra e manda um pro inferno

Um policial militar estava de folga quando flagrou quatro suspeitos assaltando uma van, na manhã de hoje, em Realengo, na Zona Oeste. O caso ocorreu na Rua do Governo, no trecho próximo à Rua Miranda Varejão, na localidade conhecida como Barata.

Eram por volta de 8h quando o sargento do 14º BPM (Bangu) flagrou quatro suspeitos, divididos entre duas motos, rendendo a van. O PM reagiu e atirou contra dois. Um deles morreu no local. O outro foi ferido, e acabou preso. Os policiais o levaram para o Hospital municipal Albert Schweitzer, também em Realengo.

