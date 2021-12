PM nega abordagem a adolescentes desaparecidos em Queimados

A Polícia Militar negou qualquer ação de abordagem aos dois adolescentes que estão desaparecidos deste a última terça-feira (14) em Queimados, na Baixada Fluminense. Eles sumiram após saírem de motocicleta para fazer uma entrega de lanches.

A corporação se pronunciou após familiares de Cristian Silva Ramos, 17, e Christian de Oliveira Flores, 15, relatarem que antes do sumiço entrou em contato com um dos meninos e eles terem falado sobre uma suposta abordagem policial, em Queimados.

De acordo com testemunhas, Cristian Ramos estaria pilotando a motocicleta e na garupa estaria o amigo Christian Flores, que carregava uma mochila de lanches. A motocicleta que os dois usavam estava sem placa, e, também, ainda não foi encontrada.

Conforme familiares, os adolescentes disseram que iriam fazer uma entrega de lanches, mas, que, em pouco tempo, estariam de volta. Eles moram em Engenheiro Pedreira, em Japeri, de onde saíram para fazer a entrega em Queimados, município vizinho. Em determinado momento após a saída dos garotos, um dos parentes teria feito contato telefônico e foi informado por Cristian Ramos sobre uma suposta abordagem policial, em Queimados. A partir deste último contato, os telefones dos adolescentes teriam sido desligados.

Em nota, a PM afirmou que “segundo o comando do 24ºBPM ( Queimados), policiais da unidade não realizaram abordagem aos referidos jovens”. As famílias registraram as ocorrências em duas delegacias diferentes, na 55ª DP, em Queimados, e na 63ª DP, em Japeri. O caso está sendo investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).