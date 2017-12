PM morre vítima de acidente de trânsito em São Gonçalo

Foto: Reprodução/TV Globo

Um acidente de trânsito matou um policial militar na madrugada de hoje, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O PM, identificado como Rafael A. Vieira, de 28 anos, se envolveu em uma batida entre uma motocicleta e um carro na Rua Francisco Portela, próximo ao número 2.609, no bairro Camarão, quando seguia para a 73ª DP para registrar uma ocorrência de troca de tiros com bandidos.

Segundo a PM, Rafael estava trabalhando e fardado. Após a batida, bombeiros do quartel do município foram acionados, mas ele não resistiu aos ferimentos.

